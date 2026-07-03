В ресторанах Азербайджана могут появиться новые правила для меню

С 1 июля в Турции для ресторанов и кафе стало обязательным указание в меню калорийности блюд, их состава и информации об аллергенах.

Интересно, может ли такая практика быть применена и в Азербайджане?

Как заявил Day.Az председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, внедрение такой практики в Азербайджане также возможно.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе это даже неизбежно.

"Тема заключается не просто в размещении дополнительной информации в меню. Это вопрос прав потребителей, пищевой безопасности, культуры здорового питания и прозрачности в сфере услуг. Особенно важно указывать информацию об аллергенах. Это создает безопасность и доверие как для местных потребителей, так и для туристов, приезжающих в страну. Данные о калорийности и составе позволяют клиенту делать более осознанный выбор. Однако в Азербайджане было бы неправильно сразу вводить это как жесткое обязательное требование для всех ресторанов и кафе. Большая часть сектора состоит из малых и микропредприятий. У них могут быть не готовы стандартные рецептурные карты, технологические карты, расчеты калорийности и база аллергенов. Поэтому внедрение должно проводиться поэтапно", - сказал он.

С.Дюбенди подчеркнул, что на первом этапе на эту систему могут перейти крупные ресторанные сети, рестораны при отелях, франчайзинговые объекты и заведения с высоким туристическим потоком.

"Затем с упрощенными правилами она может быть применена и к другим объектам общественного питания. Более реалистичным подходом является более быстрое внедрение информации об аллергенах и основном составе, а данных о калорийности - с более длительным переходным периодом. Здесь главный вопрос не в механизме штрафов, то есть не в том, чтобы решать вопрос штрафами. Важны правильная методология, просвещение предпринимателей и техническая поддержка. AQTA, структуры в сфере туризма и предпринимательства, а также профильные ассоциации должны совместно подготовить единое руководство. QR-код-меню, стандартные рецептурные карты и простые цифровые решения могут значительно упростить этот процесс. Если эта инициатива будет внедрена правильно, она повысит качество обслуживания на ресторанном рынке Азербайджана, укрепит доверие потребителей и положительно повлияет на туристический имидж страны", - заключил он.

Насими Алескерли