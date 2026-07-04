Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что в последнее время отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами успешно развиваются, демонстрируя тенденцию к росту

Отрадно, что в последнее время отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами успешно развиваются, демонстрируя тенденцию к росту. Мы высоко ценим установленное между нашими странами стратегическое партнерство и выражаем благодарность за то большое значение, которое Вы неизменно придаете укреплению наших межгосударственных отношений, а также за Вашу постоянную поддержку в этом вопросе. Уверен, что подписанная в феврале Хартия о стратегическом партнерстве, которая вывела наши отношения на качественно новый уровень, придаст новый толчок развитию нашего партнерства не только в таких традиционных областях, как экономика, энергетика, транспортная связность и безопасность, но и в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта и других важных направлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Дональду Трампу по случаю 250-й годовщины независимости США.

"Мы также выражаем глубокую признательность за Ваши решительные усилия по продвижению мирной повестки дня на Южном Кавказе и содействию устойчивому развитию в регионе. Итоги исторической трехсторонней встречи, состоявшейся 8 августа прошлого года в Белом доме по Вашей инициативе, создали совершенно новую и позитивную атмосферу в нашем регионе. Сегодня Азербайджан и Армения живут в мире и налаживают торговые отношения. Я также хотел бы особо отметить постоянную поддержку Вашей страной реализации инфраструктурных проектов, способствующих региональной стабильности и экономическому развитию, в особенности проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит альтернативное, надежное и безопасное сообщение между Азией и Европой", - подчеркнул глава государства.