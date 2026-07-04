Экономика искусственного интеллекта и кто на самом деле получает основную выгоду

Автор: Фарид Бахшалиев, заместитель директора АМИ Trend

Искусственный интеллект стал определяющей инвестиционной историей мировой экономики. Технологические компании тратят беспрецедентные суммы на чипы, дата-центры и облачную инфраструктуру, государства внедряют национальные стратегии развития ИИ, а инвесторы продолжают активно вкладывать средства в компании, связанные с этим сектором. Однако на фоне обсуждений технологических прорывов все более важным становится другой вопрос: кто именно зарабатывает на буме искусственного интеллекта?

Ответ не так очевиден, как может показаться. Хотя компании, разрабатывающие большие языковые модели (LLM), остаются "лицом" индустрии, многие аналитики считают, что основные финансовые выигрыши пока получают компании, обеспечивающие инфраструктуру ИИ - от производителей полупроводников и облачных сервисов до операторов дата-центров и поставщиков электроэнергии. В то же самое время, объем инвестиций в сектор продолжает увеличиваться и согласно анализу Bridgewater Associates, Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft могут инвестировать около 650 млрд долларов в инфраструктуру, связанную с ИИ, в 2026 году, что значительно выше, примерно 410 млрд долларов годом ранее.

В Bridgewater отмечают, что спрос на вычислительные мощности продолжает опережать предложение, заставляя технологические компании ускорять инвестиции. Таким образом, для разработчиков ИИ это создает сложный баланс. Обучение все более сложных моделей требует огромных вычислительных ресурсов, а обслуживание миллионов пользователей ежедневно формирует дополнительные операционные расходы. Конкуренция усиливается по мере того, как компании стремятся выпускать более мощные модели, сохраняя при этом доступную стоимость подписок.

В результате большинство компаний, разрабатывающих ИИ, пока сосредоточены на завоевании рынка, а не на максимизации текущей прибыли. Но если технологические гиганты ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта, значит, кто-то уже сегодня зарабатывает на этих инвестициях. Именно поэтому инвесторы все чаще обращают внимание на компании, работающие по принципу "лопат и кирок", производителей чипов, серверного оборудования, компонентов и поставщиков инфраструктуры, без которых развитие ИИ невозможно.

Производители чипов, такие как NVIDIA и AMD, выигрывают от резкого роста спроса на процессоры для искусственного интеллекта. При этом TSMC играет ключевую роль как основной производитель самых передовых микросхем. Одновременно облачные провайдеры, Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, также получают значительную прибыль, поскольку все чаще предпочитают не строить собственные дата-центры, а арендовать вычислительные мощности у облачных провайдеров. В отличие от разработчиков ИИ, чей успех зависит от привлечения пользователей, инфраструктурные компании получают доход вне зависимости от того, какая модель в итоге станет доминирующей.

Еще одним быстро растущим сегментом стало строительство дата-центров, поскольку современные ИИ-модели требуют значительно больше вычислительных мощностей, технологические компании ускорили инвестиции в новые объекты, способные поддерживать такие нагрузки. По оценке Goldman Sachs, в период с 2026 по 2031 год в мировую ИИ-инфраструктуру, включая вычислительные мощности, дата-центры и энергетические системы, может быть вложено около 7,6 трлн долларов. В банке это рассматривают как переход ИИ-инвестиций в более широкую физическую экономику. Для инвесторов дата-центры все чаще становятся долгосрочными инфраструктурными активами, а не просто объектами недвижимости.

Одними из наименее заметных, но важных победителей бума ИИ являются поставщики электроэнергии. Современные дата-центры потребляют огромные объемы энергии, что вынуждает энергетические компании расширять генерирующие мощности и модернизировать сети передачи, влияние уже заметно и на финансовых рынках, в США уже растет число сделок M&A (Mergers and Acquisitions) в энергетическом секторе, поскольку компании готовятся к увеличению спроса со стороны инфраструктуры ИИ. Аналитики ожидают дальнейшего роста потребления электроэнергии дата-центрами и в ближайшие годы.

Это также стимулирует интерес к атомной энергетике, природному газу, возобновляемым источникам энергии и системам накопления энергии. Один из ключевых вопросов вокруг ИИ, почему капитализация компаний растет быстрее, чем измеряемая производительность экономики. Экономисты отмечают, что подобные расхождения не являются необычными для периодов технологических трансформаций. Электричество, персональные компьютеры и интернет также потребовали годы, а иногда десятилетия, прежде чем их влияние стало заметно в макроэкономической статистике. Бизнесу необходимо время, чтобы перестроить процессы, обучить сотрудников и внедрить новые технологии. Финансовые рынки, однако, оценивают ожидания будущего, а не текущие показатели.

Инвесторы делают ставку на то, что ИИ радикально изменит такие отрасли, как здравоохранение, производство, банковский сектор и логистику, даже если эти эффекты пока не отражены в официальной статистике. Этот вопрос становится все более актуальным. В своем последнем годовом отчете Банк международных расчетов (BIS) предупредил, что более 1 трлн долларов капитальных затрат, связанных с ИИ в 2025-2026 годах, могут создать финансовые риски, если будущая отдача окажется ниже ожиданий. При этом, регулятор не называет текущую ситуацию "пузырем", но проводит параллели с предыдущими инвестиционными бумами в технологическом секторе.

Не все с этим согласны. JPMorgan, напротив, считает, что текущий цикл инвестиций принципиально отличается от пузырей прошлого, поскольку крупнейшие компании сектора уже являются прибыльными и генерируют значительные денежные потоки. По мнению банка, ключевой вопрос заключается не в том, создаст ли ИИ экономическую ценность, а в том, успеет ли спрос за инвестициями, которые уже измеряются триллионами долларов.

Экономика искусственного интеллекта все больше выходит за рамки программного обеспечения. Хотя компании-разработчики остаются в центре общественного внимания, значительная часть финансовой выгоды сегодня концентрируется у производителей чипов, операторов облачных платформ, строителей дата-центров и поставщиков электроэнергии. Это не означает, что разработчики ИИ не станут главными победителями в долгосрочной перспективе. Однако на текущем этапе инвестиционного цикла инфраструктурные компании выглядят основными бенефициарами. Останется ли это распределение прибыли таким же в будущем, зависит от того, сможет ли ИИ обеспечить ожидаемый рост производительности, и это, друзья мои, один из ключевых экономических вопросов десятилетия.