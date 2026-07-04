В Азербайджане предложили изменить правила назначения трудовых пенсий

Тысячи граждан Азербайджана, несмотря на достижение пенсионного возраста, получают не трудовую пенсию по возрасту, а социальное пособие из-за недостаточного страхового стажа. В некоторых случаях до необходимых 25 лет страхового стажа им не хватает всего нескольких месяцев.

Может ли человек, который после достижения пенсионного возраста получает социальное пособие, впоследствии устроиться на работу, завершить требуемые 25 лет страхового стажа и получить право на трудовую пенсию по возрасту? Как регулируется этот процесс?

Как сообщает Day.Az, экономист и депутат Вугар Байрамов в комментарии Globalinfo.az разъяснил, в каких случаях гражданин может рассчитывать на трудовую пенсию.

"Согласно действующему законодательству, право на трудовую пенсию по возрасту возникает при наличии не менее 25 лет страхового стажа либо минимального пенсионного капитала, установленного законом. Минимальный пенсионный капитал рассчитывается путем умножения размера минимальной ежемесячной трудовой пенсии на 144.

Этот показатель определяется на основании законодательных норм, действующих на момент назначения пенсии. Таким образом, если гражданин имеет 25 лет страхового стажа либо необходимый минимальный пенсионный капитал, он получает право на трудовую пенсию по возрасту", - отметил депутат.

По словам Вугара Байрамова, на практике встречаются случаи, когда гражданину для получения права на трудовую пенсию не хватает всего нескольких месяцев или одного года страхового стажа.

"Из-за этого он лишается права на трудовую пенсию по возрасту и может рассчитывать только на другие меры социальной поддержки. Во многих случаях это не обеспечивает желаемого уровня социальной защиты граждан. Поэтому мы предлагаем предусмотреть в законодательстве специальное исключение для подобных ситуаций. Для граждан, которым до минимально необходимого страхового стажа не хватает совсем небольшого периода, следует разработать отдельный механизм расчета и назначения пенсии. Такой подход позволит этим людям получить именно трудовую пенсию по возрасту", - сказал он.

Вугар Байрамов считает, что внесение соответствующих изменений в законодательство и рассмотрение подобных предложений было бы целесообразным.

"Такой подход, особенно в отношении граждан, которым до минимально необходимого страхового стажа не хватает совсем немного времени, позволит усилить их социальную защиту и обеспечить более полное соблюдение принципов социальной справедливости", - подчеркнул депутат.