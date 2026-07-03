https://news.day.az/world/1845772.html Сказочное кафе среди гортензий в Таиланде - ВИДЕО Hydrangea Café Khao Kho - одно из самых живописных панорамных кафе в таиландской провинции Пхетчабун, привлекающее посетителей потрясающими видами и цветущими садами. Особую известность этому месту принесли обширные поля гортензий и маргариток, раскинувшиеся на склонах холмов и создающие по-настоящему сказочные пейзажи.
Сказочное кафе среди гортензий в Таиланде - ВИДЕО
Hydrangea Café Khao Kho - одно из самых живописных панорамных кафе в таиландской провинции Пхетчабун, привлекающее посетителей потрясающими видами и цветущими садами.
Особую известность этому месту принесли обширные поля гортензий и маргариток, раскинувшиеся на склонах холмов и создающие по-настоящему сказочные пейзажи.
Day.Az представляет вниманию читателей кадры этого удивительного уголка Таиланда:
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