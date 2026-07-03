Сказочное кафе среди гортензий в Таиланде

Hydrangea Café Khao Kho - одно из самых живописных панорамных кафе в таиландской провинции Пхетчабун, привлекающее посетителей потрясающими видами и цветущими садами.

Особую известность этому месту принесли обширные поля гортензий и маргариток, раскинувшиеся на склонах холмов и создающие по-настоящему сказочные пейзажи.

Day.Az представляет вниманию читателей кадры этого удивительного уголка Таиланда: