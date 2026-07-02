В Баку перекроют две дороги из-за ремонта

В Баку в связи с проведением ремонтных работ на еще двух участках дорог будут введены ограничения движения транспорта.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

По информации агентства, для обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан улица Хана Шушинского на участке от улицы Рашида Бейбутова до улицы Вагифа будет полностью закрыта для движения транспорта с 10:00 2 июля 2026 года до 07:00 4 июля.

На проспекте Гусейна Джавида, на участке от улицы Абдуррагима бека Хагвердиева до улицы Льва Ландау, движение транспорта будет частично ограничено с 10:00 2 июля до 22:00 3 июля. Затем, с 22:00 3 июля до 07:00 6 июля, этот участок дороги будет полностью закрыт.

В AAYDA призвали водителей в указанные дни пользоваться альтернативными маршрутами.