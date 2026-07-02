От вымышленных "побед" - к вполне реальному аресту. Как допрыгался Эдик Малоян
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об аресте Эдика Малояна.
Day.Az представляет публикацию:
В Армении задержали полковника Эдика Малояна - бывшего заместителя командира полка карабахских сепаратистов. В свое время он принимал активное участие в боевых действиях 2016 года и 44-дневной войне 2020 года, где запомнился не столько реальными подвигами, сколько громкими заявлениями о "виртуальных" победах.
Однако сегодня, когда бывший полковник оказался в поле зрения армянских правоохранительных органов, былые лозунги утратили прежнюю силу. Как показывает практика, от следствия и кармы не убежать: возмездие - штука неторопливая, но чертовски меткая. Теперь "полководческий талант" Малояна предстоит изучать уже не историкам, а следователям в рамках уголовного дела.
Справедливость, пусть и с опозданием, все же настигла бывшего офицера.
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