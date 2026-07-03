В Ханкенди и Агдере возводят современные подстанции

В настоящее время в Ханкенди и Агдере ведется строительство двух современных подстанций напряжением 110/35/10 кВ.

Как сообщили Day.Az в "Азерэнержи", после антитеррористических мероприятий 2023 года работы по обновлению энергосистемы региона продолжаются. В рамках этих проектов старые подстанции "Ханкенди-2" и "Гасанриз" демонтируются и заново возводятся с применением новейших цифровых технологий.

Новая подстанция "Ханкенди-2" обеспечит более надежное, стабильное и качественное электроснабжение города Ханкенди, близлежащих населенных пунктов и объектов критически важной инфраструктуры.

Подстанция "Гасанриз", строящаяся в Агдеринском районе, повысит надежность энергоснабжения потребителей, включая промышленные предприятия. Кроме того, она обеспечит безопасную и бесперебойную передачу в единую энергосистему страны электроэнергии, вырабатываемой Сарсангской и другими гидроэлектростанциями региона.

По словам руководителя Центра по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, обе подстанции будут оснащены современной системой диспетчерского управления micro-SCADA, которая позволит дистанционно управлять коммутационным оборудованием и в режиме реального времени передавать технологические данные. Система будет интегрирована с Центральной платформой SCADA компании.

Ранее "Азерэнержи" уже полностью реконструировала подстанцию "Ханкенди-1", которая была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года как объект закрытого типа.

После завершения текущих проектов количество подстанций, построенных компанией на освобожденных территориях, достигнет 16. Кроме того, в регионе уже введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций, а строительство еще 8 ГЭС продолжается.