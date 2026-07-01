В какие часы безопаснее всего ходить на пляж?

Чтобы избежать солнечного удара и вредного воздействия солнечных лучей в пляжный сезон людям следует ходить на море в часы, когда солнце менее активно.

Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт-специалист Министерства здравоохранения, врач-терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

По его словам, наиболее безопасным временем для посещения пляжа являются часы с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Особенно опасным считается период с 11:00 до 16:00, когда интенсивность ультрафиолетового (UV) излучения достигает максимума.

"Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в это время значительно повышает риск солнечного удара, ожогов и долговременных повреждений кожи", - отметил он.

По словам специалиста, во время отдыха на пляже важно находиться в тени, употреблять достаточное количество жидкости, носить светлую, легкую и дышащую одежду, а также использовать широкополую шляпу и солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета.

Кроме того, солнцезащитный крем с уровнем защиты SPF 30 и выше следует наносить на кожу за 20-30 минут до выхода на пляж и обновлять каждые два часа, а также после купания.

Закир Гулиев подчеркнул, что детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует максимально избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня.

"Соблюдение этих простых правил значительно снижает риск солнечного удара и помогает сделать летний отдых более безопасным", - добавил эксперт.