В Ормузском проливе на мель село иностранное судно

Иностранное грузовое судно село на мель в Ормузском проливе после отклонения от установленного навигационного маршрута.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr.

По данным источника, инцидент произошел из-за того, что судно двигалось вне навигационного коридора, определенного иранскими властями.

В Тегеране вновь напомнили судоходным компаниям о необходимости соблюдать утвержденный маршрут. Согласно заявлению иранской стороны, суда должны проходить через навигационный коридор к югу от острова Ларак, который считается единственным официально утвержденным путем для входа и выхода через Ормузский пролив.