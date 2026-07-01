https://news.day.az/world/1845259.html В Ормузском проливе на мель село иностранное судно Иностранное грузовое судно село на мель в Ормузском проливе после отклонения от установленного навигационного маршрута. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr. По данным источника, инцидент произошел из-за того, что судно двигалось вне навигационного коридора, определенного иранскими властями.
В Ормузском проливе на мель село иностранное судно
Иностранное грузовое судно село на мель в Ормузском проливе после отклонения от установленного навигационного маршрута.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Mehr.
По данным источника, инцидент произошел из-за того, что судно двигалось вне навигационного коридора, определенного иранскими властями.
В Тегеране вновь напомнили судоходным компаниям о необходимости соблюдать утвержденный маршрут. Согласно заявлению иранской стороны, суда должны проходить через навигационный коридор к югу от острова Ларак, который считается единственным официально утвержденным путем для входа и выхода через Ормузский пролив.
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