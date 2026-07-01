Стоимость BakıKart выросла
С сегодняшнего дня стоимость карты BakıKart увеличена с 2 до 3 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице BakıKart в социальных сетях.
Отмечается, что транспортные карты BakıKart используются пассажирами с 2015 года, и за все это время их стоимость не менялась.
"С учетом роста расходов на производство карт, техническое обслуживание, логистику и инфраструктуру было принято решение пересмотреть цену", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за этот период для пассажиров были внедрены способы оплаты с помощью NFC, QR-кодов и банковских карт, а цифровые сервисы были значительно расширены.
Подчеркивается, что изменение касается только стоимости новых карт BakıKart. Баланс уже приобретенных карт останется без изменений.
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