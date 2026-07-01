Стоимость BakıKart выросла

С сегодняшнего дня стоимость карты BakıKart увеличена с 2 до 3 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице BakıKart в социальных сетях.

Отмечается, что транспортные карты BakıKart используются пассажирами с 2015 года, и за все это время их стоимость не менялась.

"С учетом роста расходов на производство карт, техническое обслуживание, логистику и инфраструктуру было принято решение пересмотреть цену", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за этот период для пассажиров были внедрены способы оплаты с помощью NFC, QR-кодов и банковских карт, а цифровые сервисы были значительно расширены.

Подчеркивается, что изменение касается только стоимости новых карт BakıKart. Баланс уже приобретенных карт останется без изменений.