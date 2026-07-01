Все iPhone призвали срочно обновить

Компания Apple выпустила обновление iOS 26.5.2 и рекомендовала всем владельцам iPhone как можно скорее установить новую версию операционной системы.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте технической поддержки компании.

Обновление уже доступно для большинства совместимых моделей iPhone. Как отмечает профильное издание 9to5Mac, новая версия практически не получила новых функций, однако содержит важные исправления безопасности.

По данным Apple, iOS 26.5.2 устраняет около 30 выявленных уязвимостей, большинство из которых связано с движком WebKit и веб-технологиями.

Одновременно компания выпустила обновления iPadOS 26.5.2 и macOS 26.5.2 для планшетов и компьютеров. Предполагается, что они также включают аналогичные исправления безопасности.

Установить обновление можно через раздел "Обновление ПО" в настройках устройства. По информации 9to5Mac, до выхода iOS 27 компания планирует выпустить как минимум еще одно крупное обновление - iOS 26.6.