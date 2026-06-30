https://news.day.az/society/1844913.html Утонувшая на пляже в Пиршаги женщина оказалась учительницей - ФОТО Стало известно, что женщина, утонувшая накануне около 17:00 в море в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, работала учительницей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, погибшей оказалась жительница поселка Забрат, Раиса Шукюр гызы Аббасова, 1984 года рождения.
Утонувшая на пляже в Пиршаги женщина оказалась учительницей - ФОТО
Стало известно, что женщина, утонувшая накануне около 17:00 в море в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, работала учительницей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, погибшей оказалась жительница поселка Забрат, Раиса Шукюр гызы Аббасова, 1984 года рождения. Она преподавала историю в средней школе №84 Кяльбяджарского района.
Отмечается, что ее ученики поступали в высшие учебные заведения, набирая высокие баллы на вступительных экзаменах.
По факту гибели женщины в прокуратуре Сабунчинского района проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что на пляже Пиршаги утонула женщина.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре