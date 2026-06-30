Утонувшая на пляже в Пиршаги женщина оказалась учительницей

Стало известно, что женщина, утонувшая накануне около 17:00 в море в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, работала учительницей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, погибшей оказалась жительница поселка Забрат, Раиса Шукюр гызы Аббасова, 1984 года рождения. Она преподавала историю в средней школе №84 Кяльбяджарского района.

Отмечается, что ее ученики поступали в высшие учебные заведения, набирая высокие баллы на вступительных экзаменах.

По факту гибели женщины в прокуратуре Сабунчинского района проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что на пляже Пиршаги утонула женщина.