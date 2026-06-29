https://news.day.az/society/1844778.html На пляже Пиршаги утонула женщина В Баку произошел еще один трагический случай на воде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел на пляже Пиршаги. Жительница Баку, 1984 года рождения, Раиса Аббасова утонула во время купания в море. По факту проводится расследование.
На пляже Пиршаги утонула женщина
В Баку произошел еще один трагический случай на воде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел на пляже Пиршаги.
Жительница Баку, 1984 года рождения, Раиса Аббасова утонула во время купания в море.
По факту проводится расследование.
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