Азербайджанский кутаб украсил обложку кулинарной книги в Малайзии

Продолжаются мероприятия по продвижению богатого культурного наследия Азербайджана на международной арене. Так, на фестивале в Малайзии, прошедшем в Международной школе Stonyhurst на острове Пенанг, по инициативе наших соотечественников был организован азербайджанский уголок, где на стенде были представлены традиционные сувениры, кялагаи, блюда азербайджанской кухни и различные изделия ручной работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители более двадцати стран мира, каждая из которых презентовала свои национальные традиции. Азербайджанский стенд был подготовлен при активном участии представителей нашей общины - Нигяр Хамер и Томаса Хамера, а также Нигяр Бахышовой. Соотечественники приложили максимум усилий, чтобы достойно представить родину и создать на площадке атмосферу подлинного азербайджанского гостеприимства.

Гостей экспозиции подробно знакомили с древней историей, богатым культурным наследием и искусством Азербайджана. Посетители смогли поближе узнать традиции страны, рассмотреть изысканные национальные сувениры и знаменитые шелковые платки - кялагаи, а также открыть для себя неповторимый и богатый вкус блюд азербайджанской национальной кухни, которые вызвали большой интерес у посетителей.

По итогам фестиваля яркая презентация Азербайджана получила высокую оценку жюри и организаторов. Азербайджанский стенд завоевал престижное первое место в номинации "Hidden Gem Award" (Скрытая жемчужина). Кроме того, наша соотечественница Нигяр Хамер заняла почетное второе место в категории "Best Dressed Parent" (Лучший национальный костюм среди родителей), восхитив гостей красотой и изысканностью традиционного азербайджанского наряда.

Другая наша соотечественница - Роза Рамазанова, проживающая в Малайзии, также выступила с интересным проектом. По ее инициативе и благодаря ее участию, в международной кулинарной книге, изданной школой International School Park City в городе Куала-Лумпур, азербайджанской кухне было уделено значительное место. Изображение азербайджанского кутаба украсило обложку книги в подтверждение растущего интереса к национальной кулинарии Азербайджана на международном уровне.

Обе инициативы стали наглядным примером успешного продвижения богатого культурного наследия и национальной кухни нашей страны на международной арене. Подобная деятельность не только знакомит зарубежную аудиторию с Азербайджаном, его культурой и традициями, но и способствует формированию международного имиджа страны, популяризации национального наследия, а также укреплению дружеских связей и взаимопонимания между народами.