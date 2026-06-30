В Пакистане обрушилось здание

По меньшей мере 14 детей погибли в результате обрушения крыши частного учебного центра в Лахоре, административном центре пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.

По словам правоохранителей, поисковые работы на месте инцидента уже завершены. Спасатели обнаружили под завалами более 20 человек. Восемь детей и один учитель были доставлены в больницу с многочисленными травмами.

По факту произошедшего начато расследование. Полиция задержала двух человек, в том числе владельца здания.