Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе в Брюсселе прошло мероприятие высокого уровня, на котором Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк и Министерство инфраструктуры Армении подписали Меморандум о взаимопонимании. Подписание прошло в рамках запуска платформы "Повестка дня в области транспортной связности", являющейся частью инициативы "Восточное партнерство: инвестиции в транспортную связность" (EPIC). EPIC предусматривает предоставление бесплатных консультаций и технической помощи странам-участницам Восточного партнерства - Армении, Азербайджану, Грузии, Молдове и Украине в целях улучшения транспортных связей.

Речь о консалтинговой помощи на первом этапе. До инвестиций и практической реализации проектов речь если доходит, то не скоро. Дойдет ли дело до реализации любимого детища Никола Пашиняна - "Перекрестка мира" - пока трудно сказать. В логике активной демонстрации Евросоюзом поддержки Армении в противовес российским шагам в отношении Еревана, возможно ожидать, что вопрос не очень долго будет оставаться на стадии обсуждений. Сотрудничество с ЕС охватит только автомобильные дороги, следовательно, пересечения с интересами России не ожидается - та управляет только железнодорожной сетью.

Проблема в другом - в целесообразности проекта. Еврокомиссия берет под свое крыло реконструкцию дороги, ведущей от границы с Азербайджаном через всю Армению до границы с Турцией. Это более 250 километров пути. Проект Ахурик-Каян предусматривает проектирование и модернизацию автомобильного маршрута протяженностью 212 километров, проект Маргара-Каян - 258 километров.

К Армении в данном случае нет никаких вопросов. Страна пытается обрести нормальную транспортную сеть, которой у нее никогда не было. В период карабахского конфликта она пыталась искать партнеров и инвесторов в этом вопросе, но никто не хотел инвестировать в заведомо тупиковые дороги. В связи с закрытостью границ Армении с Азербайджаном и Турцией, вкладываться в дорожные проекты не хотели ни внешние акторы, ни само армянское правительство. После Второй карабахской войны Пашинян начал всячески рекламировать свой "Перекресток мира", предусматривающий превращение Армении в транзитный хаб. С точки зрения интересов Армении усилия армянского лидера понятны. До завершения конфликта ни о чем таком армяне и мечтать не могли.

Но насколько пашиняновский "Перекресток" целесообразен с точки зрения региональной связности? И не является ли нынешний меморандум с ЕК очередной попыткой нивелировать значение Зангезурского коридора, называемого TRIPP?

Практически все потенциальные транзитные маршруты Армении упираются в границу с Азербайджаном. Нет смысла восстанавливать дорогу без возможности восстановить весь ее "советский" маршрут. Ранее Пашинян предлагал вместо зангезурского три других выхода для коммуникации с Нахчыванской Автономной Республикой. Впервые он представил свое видение, чем заменить азербайджанскую инициативу, на проходившем в 2023 году в Тбилиси форуме по Новому Шелковому пути. На продемонстрированной им карте были указаны три альтернативных маршрута, от которых азербайджанская сторона сразу отказалась. Никакие варианты не смогут заменить 40-километровый путь в НАР из Агбенда. Это экономически невыгодно не только с точки зрения Азербайджана, но и с точки зрения международных перевозок. Потому что вместо 40 километров железнодорожной линии TRIPP Ереван предлагает 300 километров автодороги. Удлинение маршрута Нового Шелкового пути не может считаться эффективным решением вопроса транспортной связности. Мы уже не говорим о том, что этот маршрут с точки зрения рельефа абсолютно не пригоден для караванов многотоннажного грузового транспорта, а значит, негоден для масштабных международных грузоперевозок.

После подписания окончательного мира, завершения делимитации и демаркации, открытия всех коммуникаций и нормализации отношений между обществами, автодорога от границы РА с Азербайджаном до границы РА с Турцией может послужить транспортному и пассажирскому обмену. Почему бы нет? Дорог много не бывает, каждая играет свою роль. Несомненно, и у дороги Маргара-Каян будет в будущем своя задача. Но какой смысл тратиться на этот проект сегодня, пока не отрегулированы все вышеуказанные факторы?

И тут вопросы уже к Евросоюзу. Его желание подключиться к развитию Среднего коридора похвально, однако в стремлении как-то обозначить свою роль на Южном Кавказе, ЕС начинает не с того конца. Для того, чтобы обеспечить Армении выход на международные коридоры, следует направить все усилия на TRIPP. Европейские партнеры временами забывают одно важное обстоятельство - никакие проекты в рамках региональной связности не могут существовать без учета Азербайджана и его интересов. Можно начать восстанавливать дорогу от Каяна (село на границе с Азербайджаном), но сначала мы бы посоветовали проанализировать интерес к этому проекту азербайджанской стороны и делать прогнозы, исходя из этого анализа. Да, дороги на территории Армении - это не наше дело, но рассчитан проект ведь на связность посредством азербайджанской территории. Чтобы проект не превратился в просто одну из внутриармянских дорог, в нем должен быть заинтересован Азербайджан. А он заинтересован в TRIPP, и не учитывать этот факт означает выбросить деньги на ветер.

Мы совсем не против, если в Армении Зангезурский коридор будут называть частью "Перекрестка мира". Если это необходимо для легитимации проекта в глазах армянского общества и устранения помех на пути его реализации, на здоровье. Армянская сторона регулярно сообщает о том, что Ереван с американскими партнерами уже почти на пороге начала строительства "Маршрута Трампа". Между тем, никаких подвижек не видно. Вся активность уходит в политические заявления. Возможно, больше эффекта дало бы подключение к вопросу ЕС. Америка далеко, а Европа близко. Если Армения реально хочет стать пунктом на Среднем коридоре, ей стоит пересмотреть свои приоритеты, а не держать тему TRIPP в качестве отвлекающего маневра для Азербайджана в ожидании открытия границ.

О том, как Азербайджан относится к "возможностям", которыми Ереван пытается несколько лет оттеснить тему Зангезурского коридора, ранее Баку уже высказался вполне конкретно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал непригодным для использования предложенный Ереваном транспортный маршрут в Нахчыван и посоветовал соседям не заниматься в этом вопросе манипуляциями. "Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые", - сказал Президент Ильхам Алиев и подчеркнул, что самый правильный вариант - проезд через территорию Мегри, по маршруту, существовавшему в советские времена.

Интересно, что вне пределов Армении Евросоюз действует вполне рационально. Справедливости ради следует напомнить, что в начале года Азербайджан и Евросоюз обсудили включение Зангезурского коридора в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T. Европейский союз и Азербайджан совместно с Европейским инвестиционным банком договорились начать работы по подготовке ТЭО железнодорожной сети Нахчыванской Автономной Республики, которая, как известно, станет частью будущего TRIPP. Более того, ЕС в настоящее время готовит свою транспортную инфраструктуру к расширению Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) к 2030 году, о чем заявила на днях журналистам представитель Еврокомиссии Бакран Марчич.

Так что об отсутствии у ЕС реального интереса говорить нельзя. Интерес есть и он будет только нарастать, потому что ситуация с традиционными логистическими маршрутами остается неопределенной и тревожной. И в выборе точек приложения своих усилий Евросоюзу нужно руководствоваться экономической целесообразностью, а не устаревшими политическими подходами. Времена меняются, меняется регион, меняются приоритеты.

В этом свете сопротивление Еревана и его партнеров Зангезурскому коридору остается для нас загадкой. Выгоднейший проект, открывающий перед Арменией большие возможности и практически не требующий от нее затрат. Почему он постоянно натыкается на сопротивление? Может быть, потому что в нем заинтересован Баку? Если так, то всем сторонам следует иметь в виду, что транспортные проекты Армении, в которых Баку лично не заинтересован, не смогут получить развития. Он и так делает для соседа намного больше, чем сделал бы кто-то другой на его месте.