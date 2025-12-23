Открытие региональных коммуникаций: равнение на TRIPP

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российской стороне с просьбой полностью восстановить участки железной дороги, которые ведут в Азербайджан и Турцию. Об этом он заявил на брифинге после заседания правительства. Пашинян обратился к ЮКЖД (Южно-кавказские железные дороги) с просьбой срочно приступить к полному восстановлению железной дороги от Ерасха до Нахчывана и Ахурика. Армянский премьер также сообщил, что намерен обратиться к российским партнерам также по поводу восстановления части полотна Иджеван-Газах.

ЮКЖД - это 100-процентная дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги", на основе концессионного договора управляющая железными дорогами Армении.

Напомним, что в октябре Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, а на днях в соседнюю страну прибыл состав из 22 цистерн с азербайджанским бензином.

На добрую волю Баку, Ереван пытается ответить адекватно и продемонстрировать, что он тоже готов внести свой вклад в открытие коммуникаций. Эти намерения приветствуются, однако не могут заменить приоритет, которым является для Азербайджана Зангезурский коридор. Баку уже сделал шаги доброй воли, стремясь подтолкнуть соседа на активизацию в этом направлении. Именно дорога через Мегри имеет первоочередное значение для Азербайджана в качестве транзитного пути через Армению в Нахчыванскую Автономную Республику, а оттуда и в Турцию.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Рауф Агамирзаев, эксперт по вопросам транспорта и логистики:

"С предложениями открыть эти участки Ереван выступал еще четыре года назад. Ничего нового тут нет. Однако изменился расклад в регионе - была достигнута договоренность о "Маршруте Трампа", Азербайджан открыл транзит для Армении. То есть усилиями нашей страны вопрос разблокировки коммуникаций вышел из тупика, и Армения уже больше не может тянуть с решением выпадающих на ее долю задач. Речь идет о дороге, которая выходит на Карс, и линии, которая выходит на Сядяряк. Эти дороги, о восстановлении которых Никол Пашинян просит ЮКЖД, будут реализовываться синхронно с TRIPP, то есть с проектом Зангезурского коридора. Дорога, которая позволит нам соединить материковую часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, даст возможность синхронно реализовать и проект, который обспечит выход из Еревана на Мегри и Гафан. Другая часть вопроса - это выход Армении через Гюмри к Карсу. Через Сядяряк Армения также сможет выходить на Джульфу, а оттуда на Иран. То есть после открытия Зангезурского коридора и участка Гюмри-Карс, Армения получит выход и на Турцию, и на Иран. Кроме того, посредством железнодорожной сети Азербайджана - на порт Алят и далее в страны Центральной Азии. Все эти проекты, в принципе, вполне приемлемы по бюджету. Так, в 16-17 миллионов долларов обойдутся участки Гюмри-Карс и Ерасх-Сядяряк, примерно 223 миллиона долларов будет стоить дорога через Зангезур, 500 миллионов потребует восстановление дороги Раздан-Дилижан-Иджеван-Газах. Открытие коммуникаций будет идти поэтапно. Но приоритетом будет оставаться TRIPP. Осуществление всех остальных проектов зависит от того, насколько активно будут вестись работы на этом участке. Думаю, в 2026 году мы увидим активность по всем направлениям. Сам Азербайджан ведет работы с 2021 года. В будущем году как железная, так и автомобильная дороги по маршруту Горадиз-Агбенд будут введены в эксплуатацию. В ноябре была заложена железная дорога от Ордубада в сторону Армении, планируется начать модернизацию существующих железных дорог автономной республики. Налицо позитивная динамика, которая позволяет делать выводы о том, насколько активно Азербайджан ведет работу по разблокировке в регионе и насколько он готов принять трафик. Азербайджан заботится о разблокировке не на словах, а на деле. Надеемся, в будущем году мы увидим такую же активность и с армянской стороны".

Напомним, что в августе Никол Пашинян заявил о возможном участии России в инвестициях на реконструкцию железнодорожных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Он выразил мнение, что у "Российских железных дорог" может возникнуть интерес к финансированию ремонта участка дорог Иджеван-Раздан и Иджеван-Газах.

Настойчивость Пашиняна в вопросе этого маршрута понятна. Он опасается начинать строительство Зангезурского коридора без какого-либо противовеса. Противовесом может послужить восстановление линии Дилижан-Иджеван-Газах. Это позволит ему показать общественности и оппозиции, что не "выполняет указ Баку", в чем его обвиняют, а реализует свой "Перекресток мира", в логике которого будет строиться и дорога через Мегри. Это психологический момент, и Пашинян хочет избежать диагнозов со стороны "психологов" в лице своих предшественников и их сторонников.

Это понятно. Однако приоритетность для Азербайджана именно TRIPP остается неизменной. Это в Ереване должны были понять уже тогда, когда после открытия для Армении азербайджанского транзита, Пашинян предложил Азербайджану воспользоваться действующей автомобильной дорогой Маргара-Ехегнадзор-Сисиан-Горис, идущей от турецкой границы. Предложение было встречено молчанием. Этот дорожный обмен был неравноценным. К тому же, повторим, от Еревана Баку ожидает активности в направлении зангезурского проекта. Пока что в этом вопросе вся энергия армянской стороны уходит в слова.

На днях в Вашингтоне был организован круглый стол в рамках инициативы "Маршрут Трампа - TRIPP". Организатором выступила Американо-Азербайджанская торговая палата (USACC). В мероприятии приняли участие послы в США Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, высокопоставленные представители правительства США и деловых кругов. Обсуждения велись вокруг значения TRIPP для развития региональной взаимосвязанности и укрепления устойчивого экономического присутствия Соединенных Штатов вдоль Среднего коридора. Участники пришли к единогласному выводу, что дорога через Мегри нужна и выгодна всем.

Как видим, инициатором обсуждений снова выступила азербайджанская сторона. Азербайджан старается подталкивать решение вопроса, чтобы не дать ему отправиться в долгий ящик. И не даст. В этом должна быть заинтересована и армянская сторона, потому что Азербайджан не может постоянно делать подарки без какой-либо определенности перспектив. А в настоящее временя перспективы туманны. Да, договоренность в Вашингтоне 8 августа достигнута, но в направлении практической реализации проекта за четыре месяца ничего не сделано. Только обсуждения. Тем временем, делаются попытки продвинуть вне очереди другие проекты, менее "трудные", но неинтересные азербайджанской стороне. Если дорога Раздан-Дилижан-Иджеван-Газах выгоднее для Армении для связи с Россией, чем Зангезурский коридор, то для нас она не имеет никакого значения. Если Армении это нужно, она может восстановить проблемную и неподходящую для серьезного трафика железную дорогу через Иджеван, но к открытию региональных коммуникаций это не будет иметь отношения. Очередного подарка не будет.

Как сказал азербайджанский эксперт, реализация проектов в рамках разблокировки коммуникаций будет идти синхронно. И синхронизироваться все процессы будут в зависимости от того, как идут дела по TRIPP. Если в этом направлении не будет практических подвижек, их не будет и на других направлениях. Это довольно простая формула. Простая и очень справедливая, если вспомнить историю последних тридцати пяти лет.