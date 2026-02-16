В горах Азербайджана повышен риск схода лавин

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, 17-18 февраля в некоторых высокогорных районах страны существует риск схода лавин на фоне усиления западного ветра и повышения температуры.

Как передает Day.Az, Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает населению о правилах безопасности.

Так, необходимо держаться подальше от крутых склонов, при начале лавины немедленно уходить с ее пути или прятаться за выступами скал.

"Если лавина захватила вас, необходимо прикрыть рот и нос, двигаться руками к краю или поверхности, сохранять спокойствие и ждать спасателей.

В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в сообщении ведомства.