В горах Азербайджана повышен риск схода лавин - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, 17-18 февраля в некоторых высокогорных районах страны существует риск схода лавин на фоне усиления западного ветра и повышения температуры.
Как передает Day.Az, Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает населению о правилах безопасности.
Так, необходимо держаться подальше от крутых склонов, при начале лавины немедленно уходить с ее пути или прятаться за выступами скал.
"Если лавина захватила вас, необходимо прикрыть рот и нос, двигаться руками к краю или поверхности, сохранять спокойствие и ждать спасателей.
В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в сообщении ведомства.
