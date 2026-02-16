https://news.day.az/world/1816516.html В Турции произошел обвал на шахте В районе Килимли турецкой провинции Зонгулдак произошел обвал в шахте. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-под завалов были извлечены живыми три человека. На место происшествия привлечено большое количество спасателей и сотрудников соответствующих служб. Поисково-спасательные работы продолжаются.
