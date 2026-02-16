Творить добро и сеять разумное - все это в концепции "Культура Азербайджана - 2040"

Очень своевременным и необходимым призывом к еще более интенсивному продвижению культуры в республике прозвучало распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении концепции "Культура Азербайджана - 2040", которая определяет приоритеты и направления развития культурной сферы страны до 2040 года. И здесь, как и во многих других решениях главы государства, касающихся развития различных отраслей, ярко и четко прослеживается дальновидная политика Президента Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az Народный писатель, член Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президент ПЕН-клуба Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

По его словам, огромную роль в концепции играют такие немаловажные отрасли культуры, как литература и кинематограф.

"Мы, писатели и кинематографисты Азербайджана, должны приложить все усилия, чтобы посредством литературного творчества - прозы, поэзии, публицистики, сценариев - повсеместно продвигать как в республике, так и далеко за ее пределами (а по возможности стараться, чтобы произведения азербайджанских писателей прозвучали на многих языках мира) произведения, рассказывающие о современной жизни граждан нашей Отчизны. В этом плане мы вместе с руководителем ПЭН-клуба, Народным писателем Азербайджана Чингизом Абдуллаевым прилагаем много усилий для ознакомления зарубежных читателей с работами наших авторов.

Неоспорима также роль кинематографа, который, как всем известно, обладает большим диапазоном и широтой охвата зрительской аудитории. И потому особое внимание должно уделяться экранным работам, выход на мировой рынок которых может и должен осуществляться более динамично и успешно. В этом контексте очень важна роль сценария - основы кинематографа. На данном этапе следует уделять больше внимания сценариям, потому что если нет сценария, нет и кино", - сказал Народный писатель.

По мнению Расулзаде, интересные, качественные, талантливые литературные и кинопроизведения, при том, что они будут искренними, правдивыми и, в первую очередь, гуманистическими, безо всякого сомнения, будут востребованы и необходимы Родине. Народу, который очень ярко и убедительно продемонстрировал и свою смелость, и свою гуманность, показал воочию в дни 44-дневной войны, как может весь народ сплотиться вокруг своего Президента и Верховного главнокомандующего в самое тяжелое, решающее для страны время. Вот это сплочение, когда все как один встали на защиту Родины, в едином порыве добились поставленной цели - вернули свои исконные земли, часть своей Родины, и должны показывать произведения литературы и кино, считает писатель. Но сплочение, отметил он, необходимо не только в военное, очень ответственное и тяжелое время, но и в мирные будни. Народ должен быть един, стоять как скала, о которую разбиваются откровенные и скрытные происки врагов и недоброжелателей нашей Родины. Трудная задача. Несомненно. Но литература, как и отечественный кинематограф, должна справиться с этой задачей, подчеркнул наш собеседник.

"Надо сказать, нелегкие дни переживает литература: число читателей книг резко сократилось (и это наблюдается на протяжение долгих лет). Этому много причин. И социальные сети, куда от книг уходят читатели, особенно молодое поколение. И многочисленные зарубежные кинобоевики, далекие от гуманизма и добра, пропагандирующие секс и насилие, и все это видят на экране наши дети и внуки. Нужно всеми силами противостоять наплыву негатива, создавая талантливые произведения, заставляющие читателей и зрителей задуматься, раскрывающие и показывающие характер именно азербайджанца, его бескомпромиссность и неукротимую волю, когда речь идет о защите родной земли, его человеколюбие, когда он может раскрыть объятия всем своим настоящим друзьям и доброжелателям.

Древняя и уникальная культура Азербайджана - часть мировой культуры. Так давайте внесем свою лепту в эту мировую культуру, давайте скажем "нет!" пропаганде насилия и террора, которые наблюдаем зачастую на экране телевизора. Давайте докажем всеми своими силами, энергией и талантом, что человек приходит в этот мир не для того, чтобы убивать, отнимать жизни других людей, не для того, чтобы стрелять в своих учителей, товарищей-одноклассников, а для того чтобы достойно прожить свою жизнь, творить добро, сеять разумное - вот в чем настоящая доблесть. Я много раз говорил об этом и повторю: в нашем современном мире, чтобы твои книги читали, чтобы твои фильмы смотрели, надо потрясти читателя и зрителя, всколыхнуть его душу. Надо напомнить ему, что она, душа, у него есть, и она требует бережного к себе отношения, она требует любить и уважать себе подобного", - сказал Натиг Расулзаде.

По словам писателя, когда великий Гейдар Алиев отменил цензуру в нашей стране, творческие деятели, немало натерпевшиеся от советской цензуры, вздохнули свободно и были бесконечно благодарны Общенациональному лидеру. Но с появлением социальных сетей у нас, как и во всем мире, часто приходится сталкиваться в Сети со словесным беспределом, нецензурной бранью и прочими удручающими негативными явлениями.

"Я давно уже задумываюсь о том, что, возможно, настало время придумать механизм для устранения подобного явления, которое, несомненно, отрицательно влияет на воспитание подрастающего поколения. И этим, в первую очередь должна заняться наша современная литература, раскрыв и показав, какой вред обществу может нанести такое бездумное и безответственное обращение со словом. И для этого не надо ждать 2040 года. Начинать надо сейчас!", - считает Расулзаде.

Литература - это большая сила! - сказал Народный писатель и добавил: но это в том случае, когда у литературы есть читатель. И этого читателя надо привлечь к книгам.

"Я понимаю, что трудно и почти невозможно вернуться к тому читателю, которого мы оставили в закрытой "отдельно взятой стране с самым справедливым политическим и социальным строем", частью которой была и наша республика, когда кроме книг и журналов, кроме кинотеатров фактически не было особых развлечений. Сегодня читателя и зрителя надо завоевывать, надо доказывать ему, что читать необходимо, нужно проживать все жизни героев и персонажей книги, потому что это продлит и сделает осмысленной его жизнь. И когда мы добьемся, что читателей наших книг станет в разы больше, и читатели эти (не пользователи, а настоящие читатели) искренне полюбят литературные произведения, потому что эта литература потрясла и заставила их задуматься, заставила ценить и любить жизнь, - тогда мы будем знать, что и наша жизнь прожита не зря", - резюмировал Натиг Расулзаде.