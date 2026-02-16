На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

В связи с туманной погодой сниженное на 20 км/ч ограничение скорости на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт восстановлено и возвращено к прежнему режиму.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Интеллектуальный центр управления транспортом (НИИМ).

Ранее мы сообщали о введении ограничения скорости на этой дороге.