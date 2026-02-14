Европа берет на себя большую ответственность за безопасность на фоне трансатлантических дискуссий

Европа должна продолжать укреплять собственные возможности в сфере безопасности, сохраняя при этом трансатлантическое сотрудничество.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван Веел признал наличие продолжающихся дискуссий по вопросам климатической политики, миграции и роли международных институтов, однако подчеркнул, что Европа должна оставаться сосредоточенной на своей ответственности.

"У Америки есть свое мнение о том, как мы обеспечиваем безопасность, поскольку именно США обеспечивали нашу безопасность. И мы несем за это ответственность. Поэтому мы должны продолжать инвестировать в то, что нам необходимо", - сказал он.

Говоря о различиях во внутренней политике США и Европы, он отметил сложность оценки внутриполитических процессов в разных регионах.

"Нам очень сложно оценивать то, что происходит во внутренней политике Соединенных Штатов. То же самое относится и к Европе", - отметил он, добавив, что мнения могут различаться даже внутри Европейского союза.

В завершение ван Вил подчеркнул важность общих ценностей и сотрудничества. "Мы должны серьезно относиться к тем принципам и посылам, которые отстаиваем вместе", - сказал он.