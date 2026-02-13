Делегация парламента Турции обсудила Зангезурский коридор в Конгрессе США

Делегация Комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) провела в Конгрессе США многочисленные встречи с целью придачи импульса межпарламентским связям на фоне позитивного диалога президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом рассказал журналистам глава комиссии по внешним связям ВНСТ Фуат Октай.

"В повестке переговоров с американскими законодателями значились и региональные вопросы, в том числе, ситуации в Сирии, Украине и на Южном Кавказе. В числе прочих, обсуждена тема Зангезурского коридора между Арменией и Азербайджаном, и, конечно же, аспект происходящего между Россией и Украиной", - сказал он.

Касаясь темы двусторонних отношений Турции и США, глава комиссии ВНСТ акцентировал внимание на активных контактах с американской стороной в оборонной сфере, в частности, стремлении Анкары решить вопрос с двигателями для самолетов пятого поколения KAAN.

Октай выразил надежду на скорое урегулирование всех проблемных моментов между Анкарой и Вашингтоном, в том числе, в вопросе снятия санкций CAATSA.