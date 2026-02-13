В связи с проведением WUF13 в Азербайджане будут применяться налоговые льготы

В Азербайджане в связи с проведением Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) будут применяться налоговые льготы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос был отражён в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Успешная деятельность Азербайджана в сфере градостроительства была высоко оценена, и решение о проведении WUF13 в 2026 году в Баку было принято на основании подписанного 22 декабря 2023 года "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и ООН о проведении Тринадцатой сессии Всемирного городского форума 2026 года в Баку", которое было утверждено законом.

В связи с необходимостью высокого уровня организации мероприятия предусмотрено освобождение от ряда налогов для нерезидентов, участвующих в подготовке и проведении WUF13. К льготам относятся:

- освобождение от налога на доходы физических лиц для нерезидентов, получающих доход от поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках WUF13;

- освобождение от налога на прибыль для нерезидентов, получающих роялти по договорам за использование или предоставление прав на нематериальные активы;

- освобождение от налога на прибыль для нерезидентов, получающих доход от выполнения работ и оказания услуг;

- освобождение от НДС для нерезидентов при выполнении работ и оказании услуг по договорам, а также при импорте товаров на основании соответствующих подтверждающих документов.

Отмечается, что все налоговые льготы будут применяться на основании подтверждающих документов в течение одного года - с 1 сентября 2025 года.

Законопроект после обсуждения был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.