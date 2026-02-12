https://news.day.az/world/1815778.html Одна из африканских стран готовится к войне с Францией Один из наиболее влиятельных военных Нигера, генерал Амаду Ибро призвал население страны готовиться к войне с Францией, обвинив Париж в стремлении дестабилизировать страну. Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Jeune Afrique.
Одна из африканских стран готовится к войне с Францией
Один из наиболее влиятельных военных Нигера, генерал Амаду Ибро призвал население страны готовиться к войне с Францией, обвинив Париж в стремлении дестабилизировать страну.
Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Jeune Afrique.
Выступая 11 февраля на митинге на стадионе нигерской столицы Ниамея, Ибро заявил, что Франция "собирается начать войну с Нигером". "Знайте, мы собираемся воевать с Францией, - сказал генерал, который занимает пост начальника особого штаба президента Нигера. - Раньше мы не воевали, но теперь собираемся воевать с Францией".
Заявление Ибро было встречено аплодисментами присутствовавших, которые скандировали "долой Францию".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре