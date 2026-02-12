Одна из африканских стран готовится к войне с Францией

Один из наиболее влиятельных военных Нигера, генерал Амаду Ибро призвал население страны готовиться к войне с Францией, обвинив Париж в стремлении дестабилизировать страну.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журнал Jeune Afrique.

Выступая 11 февраля на митинге на стадионе нигерской столицы Ниамея, Ибро заявил, что Франция "собирается начать войну с Нигером". "Знайте, мы собираемся воевать с Францией, - сказал генерал, который занимает пост начальника особого штаба президента Нигера. - Раньше мы не воевали, но теперь собираемся воевать с Францией".

Заявление Ибро было встречено аплодисментами присутствовавших, которые скандировали "долой Францию".