Вэнс поделился публикацией о поездке в Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился публикацией о своем визите в Азербайджан и Армению.
Как передает Day.Az, в ролике, размещенном в Х, Вэнс назвал поездку исторической и во имя мира.
"Именно таким вопросам Президент Соединенных Штатов посвятил нашу внешнюю политику... Президент Трамп привержен этому партнерству, и я также привержен ему", - говорится в публикации.
