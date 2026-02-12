https://news.day.az/world/1815575.html Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу объявил об уходе в отставку. "Я не служу одному или двум лицам, я служу только государству и народу, служу парламенту Кыргызстана... Я принял решение подать в отставку по собственному желанию",- сказал спикер на заседании законодательного собрания, передает Day.Az.
Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку
Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу объявил об уходе в отставку.
"Я не служу одному или двум лицам, я служу только государству и народу, служу парламенту Кыргызстана... Я принял решение подать в отставку по собственному желанию",- сказал спикер на заседании законодательного собрания, передает Day.Az.
Тургунбек уулу занял должность спикера законодательного собрания в 2022 году. После досрочных парламентских выборов в 2025 году его переизбрали на пост.
10 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева - своего ближайшего соратника.
