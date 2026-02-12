Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу объявил об уходе в отставку.

"Я не служу одному или двум лицам, я служу только государству и народу, служу парламенту Кыргызстана... Я принял решение подать в отставку по собственному желанию",- сказал спикер на заседании законодательного собрания, передает Day.Az.

Тургунбек уулу занял должность спикера законодательного собрания в 2022 году. После досрочных парламентских выборов в 2025 году его переизбрали на пост.

10 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева - своего ближайшего соратника.