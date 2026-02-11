https://news.day.az/society/1815404.html Хорошая новость для пенсионеров В Нахчыванской Автономной Республике завершены выплаты пенсий за февраль. Как сообщает Day.Az, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 февраля 2026 года "Об индексации трудовых пенсий" все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, были проиндексированы и увеличены на 9,3% с начала года.
Хорошая новость для пенсионеров
В Нахчыванской Автономной Республике завершены выплаты пенсий за февраль.
Как сообщает Day.Az, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 9 февраля 2026 года "Об индексации трудовых пенсий" все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, были проиндексированы и увеличены на 9,3% с начала года.
Февральские пенсии были выплачены с учетом указанного повышения. Кроме того, сумма индексации за январь также была добавлена к февральской выплате.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре