Баку и Вашингтон расширяют сотрудничество в военно-технической сфере

Соединенные Штаты расширяют сотрудничество с Азербайджаном в области обороны и военно-технического взаимодействия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный вопрос нашел отражение в "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки".

Согласно документу, стороны намерены расширить масштабы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, включая продажу продукции оборонной промышленности. Азербайджан и США, учитывая свои обязательства по совместной борьбе с террористической угрозой, планируют расширение существующего антитеррористического взаимодействия.

Одновременно предусматривается сотрудничество по наращиванию потенциала в сфере кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры. Стороны, принимая во внимание серьезные трудности, с которыми сталкивается Азербайджанская Республика из-за загрязнения территории минами и другими взрывоопасными предметами, намерены сотрудничать в деле повышения потенциала в области гуманитарного разминирования посредством финансовой поддержки и передачи технологий.

Напомним, что Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.