Раскрыты предполагаемые даты встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести двусторонний саммит в первую неделю апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что встреча состоится в Пекине и станет первым очным саммитом лидеров США и Китая в рамках нового президентского срока Дональда Трампа.

По данным источников издания, в центре переговоров будут ключевые вопросы двусторонних отношений, включая торговлю, безопасность и стратегическую стабильность. Саммит пройдет на фоне сохраняющейся напряженности между Вашингтоном и Пекином по ряду региональных и экономических направлений.

Ранее, 4 февраля, Дональд Трамп сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином детали своей предстоящей поездки в Китай, запланированной на апрель.