Али Лариджани отправится в Оман

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и секретарь Совета национальной безопасности страны, во вторник посетит Оман после прошедших там непрямых американо-иранских переговоров, сообщило агентство Tasnim.

Как передает Day.Az, на прошлой неделе дипломаты США и Ирана вели контакты при посредничестве Омана в этой арабской стране Персидского залива, пытаясь возобновить дипломатический диалог на фоне наращивания военно-морского присутствия США у берегов Ирана и заявлений Тегерана о жёстком ответе в случае нападения.

"В ходе этой поездки (Лариджани) встретится с высокопоставленными официальными лицами Султаната Оман и обсудит последние региональные и международные события, а также двустороннее сотрудничество на различных уровнях", - приводит агентство слова источника.

Дата и место следующего раунда переговоров пока не объявлены.