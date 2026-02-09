Али Лариджани отправится в Оман
Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и секретарь Совета национальной безопасности страны, во вторник посетит Оман после прошедших там непрямых американо-иранских переговоров, сообщило агентство Tasnim.
Как передает Day.Az, на прошлой неделе дипломаты США и Ирана вели контакты при посредничестве Омана в этой арабской стране Персидского залива, пытаясь возобновить дипломатический диалог на фоне наращивания военно-морского присутствия США у берегов Ирана и заявлений Тегерана о жёстком ответе в случае нападения.
"В ходе этой поездки (Лариджани) встретится с высокопоставленными официальными лицами Султаната Оман и обсудит последние региональные и международные события, а также двустороннее сотрудничество на различных уровнях", - приводит агентство слова источника.
Дата и место следующего раунда переговоров пока не объявлены.
