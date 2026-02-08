https://news.day.az/society/1814691.html Вниманию тех, кто едет из Баку в Сумгайыт В настоящее время на участке автодороги Баку-Сумгайыт в направлении круговой развязки Сулутепе ведутся временные ремонтно-восстановительные работы в связи с обновлением асфальтового покрытия.
В настоящее время на участке автодороги Баку-Сумгайыт в направлении круговой развязки Сулутепе ведутся временные ремонтно-восстановительные работы в связи с обновлением асфальтового покрытия.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, на данном направлении временно введены ограничения движения транспортных средств.
Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и пользоваться альтернативными маршрутами. Сотрудники дорожной полиции принимают упреждающие меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения, проводится регулирование транспортного потока.
