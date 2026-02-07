https://news.day.az/society/1814602.html Стало известно о состоянии здоровья раненной в бакинском лицее учительницы Лечение учительницы, раненной в результате вооруженного инцидента в бакинском лицее, в настоящее время продолжается в отделении реанимации. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос APA сообщили в Клиническом медицинском центре. Отмечается, что ее состояние оценивается как стабильное.
Стало известно о состоянии здоровья раненной в бакинском лицее учительницы
Лечение учительницы, раненной в результате вооруженного инцидента в бакинском лицее, в настоящее время продолжается в отделении реанимации.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос AПА сообщили в Клиническом медицинском центре.
Отмечается, что ее состояние оценивается как стабильное.
Ранее мы сообщали, что в одном из лицеев Баку ученик выстрелил в преподавателя. Затем в МВД Азербайджана сообщили о задержании выстрелившего в учителя школьника. В свою очередь, Генпрокуратура начала расследование инцидента со стрельбой в лицее.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре