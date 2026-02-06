Стоимость биткоина опустилась ниже $65 тыс.

Стоимость биткоина опускалась ниже $65 тыс. впервые с 15 октября 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 00:15 по бакинскому времени, стоимость биткоина составляла $64,98 тыс. (-11,73%).

К 00:20 биткоин ускорил снижение и торговался на уровне $64,221 тыс. (-12,96%).