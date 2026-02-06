Проходит три года со дня разрушительного землетрясения в Турции

Проходит три года с тех пор, как два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 на юге Турции и северо-западе Сирии унесли жизни десятков тысяч человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате сильного землетрясения, охватившего турецкие провинции Газиантеп, Хатай, Адыяман, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Диярбакыр и Шанлыурфа, а также регионы Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия в Сирии, были уничтожены города и поселки, в Турции погибли более 50 тысяч, в Сирии - около 9 тысяч человек.

Среди погибших в Турции были четверо азербайджанских студентов.

Землетрясение магнитудой 7,8, продолжавшееся 65 секунд, было настолько сильным, что ощущалось даже в Египте.

Масштабы стихийного бедствия можно оценить и потому, как работы по ликвидации его последствий продолжаются и сегодня. В результате землетрясения, охватившего 11 провинций Турции, были разрушены дома, дороги, аэропорты, исторические здания, более 1 миллиона человек стали бездомными за считанные минуты. По последним данным, после землетрясения в городе Хатай осталось всего 250 тысяч из его 1,7-миллионного населения.

Это было пятое по разрушительности землетрясение за последние 30 лет. По оценкам, на ликвидацию его последствий Турции потребуется за 5 лет 150 миллиардов долларов.

Сразу после стихийного бедствия оперативная деятельность по оказанию гуманитарной помощи осуществлялась по двум основным направлениям - поисково-спасательные работы и помощь выжившим. Самой сложной частью работы было, конечно же, проведение поисково-спасательных операций и быстрое извлечение людей из-под развалин. С этой целью Турция направила все свои силы в пострадавший от землетрясения регион. Однако участия одной только Турции в борьбе со временем было бы недостаточно. Таким образом, на призыв Турции о международной помощи откликнулись во всем мире.

Первой страной, которая пришла на помощь, был, конечно же, братский Азербайджан. По поручению Президента Ильхама Алиева более 400 спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с необходимым оборудованием были немедленно отправлены в зону землетрясения. Более 40 медицинских работников МЧС оказали помощь раненым в полевых госпиталях в зоне стихийного бедствия. В зону землетрясения был направлен также военно-медицинский персонал азербайджанской армии.

Всего в поисково-спасательных операциях в Турции приняли участие около 12 тысяч иностранцев.

По всей Турции люди проводили различные кампании по гуманитарной помощи. В эти трудные для Турции дни сильную солидарность проявил и азербайджанский народ. По всей стране были созданы центры гуманитарной помощи, в которые люди сдавали для пострадавших от землетрясения зимнюю одежду, продукты питания, средства гигиены и прочее. Собранная гуманитарная помощь отправлялась непрерывным потоком фурами в Турцию. Столь масштабная мобилизация азербайджанцев имела место ранее во время 44-дневной Отечественной войны. За первые три дня после землетрясения граждане Азербайджана перевели в Турцию на благотворительные цели почти миллион долларов.

В настоящее время Азербайджан продолжает свою гуманитарную деятельность в провинции Кахраманмараш, активно участвует в строительно-восстановительных работах и строительстве социальных объектов. Завершено строительство "Азербайджанского квартала", возведенного Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана в турецкой провинции Кахраманмараш. Агентство также завершило строительство 7-го, 8-го, 11-го и 12-го кварталов в соответствии с генеральным планом квартала "Азербайджан".

В четырёх кварталах расположены 26 жилых зданий. Все здания четырёхэтажные. В них в общей сложности построены 456 квартир и 328 нежилых объектов.

Строительство культурного центра, расположенного в квартале "Азербайджан", также планируется завершить в течение одного года. Общая площадь квартала составляет 27,6 гектара. Согласно проекту, квартал включает жилые здания, начальную школу и детский сад, а также культурный центр. В жилом квартале построены 68 жилых домов, включающих в общей сложности 1 194 квартиры с 2, 3 и 4 комнатами. Одновременно для обеспечения жителей рабочих мест в жилых зданиях введены в эксплуатацию 1 595 нежилых (торговых) объектов.

19 июня 2025 года при участии Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось официальное открытие "Азербайджанского квартала", и ключи от определенной части квартир были вручены жителям. Главы государств осмотрели квартиры и ознакомились с условиями, созданными в построенных зданиях начальной школы и детского сада имени Гейдара Алиева.