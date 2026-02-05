На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (02-05.02.2026)".