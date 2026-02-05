https://news.day.az/officialchronicle/1814288.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры официального визита главы государства в Словакию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (02-05.02.2026)".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в ОАЭ.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (02-05.02.2026)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре