Мощный взрыв на заправке в России

В Ханты-Мансийском автономном округе России на автозаправочной станции произошел мощный взрыв.

Как передает Day.Az, в результате взрыва автоцистерны пострадали два человека.

Инцидент произошел на автозаправочной станции в поселке Солнечный Сургутского района. В момент происшествия на территории АЗС находился топливозаправщик марки МАЗ. В результате взрыва возник пожар на площади около 150 квадратных метров.

Пострадавших взрывной волной отбросило на несколько десятков метров. В настоящее время сотрудники скорой помощи оказывают им медицинскую помощь.