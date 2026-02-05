https://news.day.az/world/1814226.html Мощный взрыв на заправке в России - ВИДЕО В Ханты-Мансийском автономном округе России на автозаправочной станции произошел мощный взрыв. Как передает Day.Az, в результате взрыва автоцистерны пострадали два человека. Инцидент произошел на автозаправочной станции в поселке Солнечный Сургутского района. В момент происшествия на территории АЗС находился топливозаправщик марки МАЗ.
Мощный взрыв на заправке в России - ВИДЕО
В Ханты-Мансийском автономном округе России на автозаправочной станции произошел мощный взрыв.
Как передает Day.Az, в результате взрыва автоцистерны пострадали два человека.
Инцидент произошел на автозаправочной станции в поселке Солнечный Сургутского района. В момент происшествия на территории АЗС находился топливозаправщик марки МАЗ. В результате взрыва возник пожар на площади около 150 квадратных метров.
Пострадавших взрывной волной отбросило на несколько десятков метров. В настоящее время сотрудники скорой помощи оказывают им медицинскую помощь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре