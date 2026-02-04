HUAWEI и OPPO скопируют уникальную селфи-камеру iPhone 17

Китайские производители смартфонов HUAWEI и OPPO рассматривают возможность внедрения фронтальных камер с квадратным сенсором, как в серии iPhone 17. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, компании тестируют датчики изображения с квадратным соотношением сторон (1:1). Такой формат, по замыслу разработчиков, должен упростить съемку селфи независимо от ориентации смартфона и избавить пользователя от необходимости постоянно поворачивать устройство для выбора оптимального кадра.

Инсайдер утверждает, что обновленные фронтальные камеры могут появиться в будущих моделях линеек HUAWEI Nova 16 и OPPO Find X10. В случае OPPO реализация технологии, по словам информатора, может оказаться более продвинутой, чем у Apple. Официальных комментариев от производителей по этому поводу пока не поступало. Выход смартфона OPPO ожидается не раньше осени 2026 года.

Квадратная селфи-камера с разрешением 18 Мп дебютировала в серии iPhone 17. Пока никто не реализовал подобное решение в своих устройствах.