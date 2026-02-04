https://news.day.az/economy/1813955.html ЦБА назвал прогнозы по ценам на нефть и газ на 2026-2027 гг. Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана, в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 64 доллара США, а стоимость 1 000 кубометров природного газа - 269 долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.
"В 2027 году мы ожидаем, что средняя цена одного барреля нефти составит 65 долларов США, а 1 000 кубометров природного газа - 254 доллара США", - подчеркнул он.
