В Баку сильный ветер повалил 37 деревьев

12:15

С ночи 3 февраля до 12:00 4 февраля сильный ветер в Баку повалил 37 деревьев, у 23 деревьев обломались ветви.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском городском объединении по озеленению.

"Сотрудники Бакинского городского объединения по озеленению, которые со вчерашнего дня работают в усиленном режиме, оперативно устраняют поваленные деревья и сломанные ветки силами дежурных бригад, после чего проводится очистка территории", - отметили в ведомстве.

11:18

С ночи на утро 3 февраля в результате сильного ветра было сломано 19 деревьев, у 15 деревьев обломались ветви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Бакинском городском объединении по озеленению.

Отмечается, что в связи с сильным ветром, продолжающимся с вечера, сотрудники Бакинского городского объединения по озеленению работают в усиленном режиме:

"Сломанные деревья и обломанные ветви оперативно убираются дежурными бригадами объединения, территория очищается".