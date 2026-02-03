https://news.day.az/world/1813756.html Сильные снегопады в Японии: десятки погибших В Японии за последние две недели в результате сильных снегопадов погибли более 30 человек. Как сообщает Day.Az, премьер-министр Санаэ Такаити сегодня поручила направить военных в пострадавшие регионы для оказания помощи.
Сильные снегопады в Японии: десятки погибших
В Японии за последние две недели в результате сильных снегопадов погибли более 30 человек.
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Санаэ Такаити сегодня поручила направить военных в пострадавшие регионы для оказания помощи.
Национальный телеканал Японии NHK сообщает, что население предупреждено об угрозе наводнений и схода снега с крыш зданий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре