В Японии за последние две недели в результате сильных снегопадов погибли более 30 человек.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Санаэ Такаити сегодня поручила направить военных в пострадавшие регионы для оказания помощи.

Национальный телеканал Японии NHK сообщает, что население предупреждено об угрозе наводнений и схода снега с крыш зданий.