Определилось расписание матчей 20-го тура Мисли Премьер-лиги
Стали известны даты и время начала выездных встреч "Карабаха" и "Сабаха" в рамках 20-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи тура пройдут в течение трех дней. Откроется тур поединком между "Имишли" и "Карабахом", а завершится противостоянием "Габалы" и "Сабаха".
Мисли Премьер-лига
Второй круг, 20-й тур
14 февраля
14:30. "Имишли" - "Карабах"
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы
17:00. "Зиря" - "Карван-Евлах"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
15 февраля
14:30. "Кяпаз" - "Нефтчи"
Городской стадион Евлаха
17:00. "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт"
Liv Bona Dea Arena
16 февраля
14:30. "Шамахы" - "Туран-Товуз"
Городской стадион Шамахы
17:00. "Габала" - "Сабах"
Городской стадион Габалы.
