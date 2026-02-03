Определилось расписание матчей 20-го тура Мисли Премьер-лиги

Стали известны даты и время начала выездных встреч "Карабаха" и "Сабаха" в рамках 20-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи тура пройдут в течение трех дней. Откроется тур поединком между "Имишли" и "Карабахом", а завершится противостоянием "Габалы" и "Сабаха".

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 20-й тур

14 февраля

14:30. "Имишли" - "Карабах"

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

17:00. "Зиря" - "Карван-Евлах"

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

15 февраля

14:30. "Кяпаз" - "Нефтчи"

Городской стадион Евлаха

17:00. "Араз-Нахчыван" - "Сумгайыт"

Liv Bona Dea Arena

16 февраля

14:30. "Шамахы" - "Туран-Товуз"

Городской стадион Шамахы

17:00. "Габала" - "Сабах"

Городской стадион Габалы.