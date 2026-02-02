В Каире два магазина внезапно исчезли под землей

Спустя буквально минуту на месте торговых точек образовалась глубокая яма метров 15 в диаметре и такой же глубины, куда и провалились магазины.

Эксперты утверждают, что близ обрушившейся земли строители проводили земляные работы. Они, похоже, копали котлован под фундамент нового здания. Возможно, это и стало причиной провала.

Местная полиция сообщает, что двух человек, зашедших в магазины, удалось спасти. Они получили незначительные травмы и вовремя были доставлены на скорой в больницу.