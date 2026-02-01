https://news.day.az/world/1813313.html Сто автомобилей столкнулись на трассе в Калифорнии - ВИДЕО В Калифорнии полностью заблокировано движение на одной из ключевых трасс. Там столкнулись сразу сто автомобилей. На дорогах почти нулевая видимость из-за густого тумана. Сначала одна легковушка въехала в другую, следом в них по цепочке врезались и все остальные.
В Калифорнии полностью заблокировано движение на одной из ключевых трасс. Там столкнулись сразу сто автомобилей.
На дорогах почти нулевая видимость из-за густого тумана. Сначала одна легковушка въехала в другую, следом в них по цепочке врезались и все остальные. От удара несколько машин и внедорожников перевернулись, а обломки раскидало по всей дороге.
Многие водители и пассажиры оказались зажаты в искореженных салонах. Десять человек госпитализировали с тяжелыми травмами. Движение на участке до сих пор не восстановлено.
