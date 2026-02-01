https://news.day.az/world/1813260.html Трамп заявил о серьезных переговорах с Ираном В настоящее время Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп заявил о серьезных переговорах с Ираном
В настоящее время Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры", - сказал американский лидер.
Накануне Трамп заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Он отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре