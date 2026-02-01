Трамп заявил о серьезных переговорах с Ираном

В настоящее время Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры", - сказал американский лидер.

Накануне Трамп заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Он отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.