Сказки Ханса Кристиана Андерсена и чистые, волшебные фантазии детей подарили по-настоящему сказочный вечер в Государственной детской филармонии. Интересная концертная программа, основанная на мотивах сказок Х.К. Андерсена и фортепианных пьесах выдающегося композитора Сергея Борткевича, с участием юных талантов очаровала гостей вечера, сообщает Day.Az.

Объединение творчества этих двух мастеров неслучайно. Их художественную гармонию можно выразить так: Андерсен создал сказку, а Борткевич рассказал её языком музыки. Именно на этом подходе была построена концепция концерта - юные солисты на сцене одновременно и рассказывали сказки и воплощали свои фантазии с помощью волшебных звуков фортепиано.

Такой формат концерта вносит значительный вклад как в литературное, так и в музыкальное развитие детей. Подобно сказочным героям, маленькие исполнители создавали на сцене собственные образы, воплощая свои мечты в музыку.

На открытии вечера директор филармонии, пианистка Саида Тагизаде рассказала о творчестве Ханса Кристиана Андерсена и Сергея Борткевича, их жизненном пути, художественной гармонии, музыкальном языке произведений и особенностях эпохи, в которой они творили. Она также отметила индивидуальный подход юных пианистов к исполняемым произведениям, их исполнительскую технику и эмоциональную выразительность.

Подход Саиды Тагизаде к детям - это не только педагогическая работа, но и забота, внимание настоящего художника. К каждому воспитаннику она относится индивидуально, неизменно ставя во главу угла творческую свободу и любовь к музыке.

Среди гостей концерта были заместитель председателя комитета по культуре, социальным и гуманитарным вопросам Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева, представители посольства Австрии, Казахстана и Украины.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az