Определено время ответных матчей полуфинала Кубка Азербайджана

Стало известно расписание ответных матчей полуфинальной стадии Бизон Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, игры пройдут 21 и 22 апреля.

21 апреля в 19:00 команда "Зиря" примет "Туран Товуз" на стадионе Спортивного комплекса "Зиря". На следующий день, 22 апреля, в 22:00 "Сабах" сыграет с "Карабахом" на Bank Respublika Arena.

Отметим, что первые матчи между этими командами состоятся 3 апреля.