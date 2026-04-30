"Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана
"Сабах" досрочно обеспечил себе титул чемпиона Азербайджана по футболу, став недосягаемым для ближайшего преследователя.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, историческое достижение было зафиксировано по итогам 29 туров Премьер-лиги. В активе лидера чемпионата сейчас 72 очка, что гарантирует команде золотые медали турнира.
Главный конкурент в борьбе за чемпионство, агдамский "Карабах", уступил в перенесенном матче "Нефтчи" и за четыре тура до конца имеет в своем активе 59 очков. "Скакуны" потеряли математические шансы сократить разрыв в 13 очков и догнать лидера.
Для "Сабаха" это первый чемпионский титул в истории клуба с момента его основания. Таким образом, команда прервала многолетнюю гегемонию "Карабаха" на внутренней арене.
