"АФФА наказала "Нефтчи" и "Карабах" после матча тура

Дисциплинарный комитет АФФА объявил решения по матчам 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана. Самые крупные штрафы получили "Нефтчи" и "Сумгайыт".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинский клуб оштрафован на 13 тысяч манатов по итогам встречи с "Карабахом".

На 90+3-й минуте болельщики "Нефтчи" бросали посторонние предметы на поле, за что клуб заплатит 5000 манатов. Еще 8000 манатов назначены за массовые оскорбительные выкрики с трибун. Оба нарушения были зафиксированы не впервые в нынешнем сезоне.

"Карабах" также подвергся наказанию и выплатит 7000 манатов за использование фанатами пиротехнических средств.

Крупный штраф получил и "Сумгайыт" - 12 500 манатов после выездного матча против "Имишли". Из этой суммы 1500 манатов назначены за позднее начало игры из-за проблем с формой команды, 8000 - за массовые оскорбления со стороны болельщиков в адрес собственных футболистов, еще 3000 - за использование пиротехники.

"Имишли" оштрафован на 700 манатов за пять желтых карточек.

По итогам матча "Сабах" - "Карван-Евлах" полузащитник хозяев Алексей Исаев дисквалифицирован на два матча за прямую красную карточку, а клуб оштрафован на 1000 манатов. Еще 6500 манатов "Сабах" выплатит за выход постороннего лица на поле после финального свистка.

Футболист "Карвана-Евлах" Гави Томпсон получил одноматчевую дисквалификацию после удаления за вторую желтую карточку, а клуб оштрафован на 500 манатов.

Дополнительный штраф в размере 700 манатов получил "Кяпаз" после матча с "Шамахы" - за пять предупреждений у игроков.